Göksu Irmağında rafting keyfi Göksu Irmağında rafting keyfi -Heyecan dolu anların yaşandığı rafting etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu Mersin'in Silifke ilçesinden geçip, Akdeniz'le buluşan Göksu Irmağında rafting heyecanı yaşandı, Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen rafting etkinliğine, Silifke Kaymakamı Namık...

Göksu Irmağında rafting keyfi

-Heyecan dolu anların yaşandığı rafting etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinden geçip, Akdeniz'le buluşan Göksu Irmağında rafting heyecanı yaşandı,

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen rafting etkinliğine, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Silifke Jandarma Karakol Komutanı Bülent Keskinsoy, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay katıldı.

Mut ilçesinin Hocalı Köyü'nde başlayan rafting heyecanı, Silifke'nin Kargıcak Köyü'nde sona erdi. Heyecan dolu anların yaşandığı rafting etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, bitiş noktası olan Silifke'nin Kargıcak Mahallesinde yaptığı konuşmasında, "Silifke ilçemizin bereketli yönlerinden birisini tanıtmak üzere buraya geldik. Silifke ilçemiz bereket üreten topraklardır. Bu berekete de en büyük katkı sağlayan Türkiye'nin en büyük ırmaklarından birisi olan Göksu Nehrindeyiz. Bu ırmak sadece Silifke'nin topraklarını sulamıyor, etrafında ve içinde barındırdığı birçok güzellikleri de bize sunuyor. Yeter ki biz bunun farkında olalım. Bizim amacımız bunu tüm vatandaşlara sunmaktı. Bunu da başardığımızı umuyorum. Göksu Irmağında Rafting yapmak diğer ırmaklarda Rafting yapmaktan bize göre çok daha güzel. Çamur banyosu yapabiliyorsunuz. Bazı yerlerde yüzebiliyorsunuz. Bazı yerlerde durup Silifke'ye özgü Yörük kültürünün yansımalarını görüp, tadıyorsunuz. Biz burada Silifke protokolü olarak bu özelliğini de ön plana çıkarmak istedik. Bu arada çocukluğumuzu da yaşadık. İlk defa rafting yapıyorum. Gayet güzeldi. Suya düştük, bağırdık çağırdık. Biz herkesi özellikle bu pandemi döneminde, salgın hastalıktan uzaklaşmak ve korunmak için Silifke'nin güzide köşesine davet ediyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise yaptığı konuşmasında, "Silifke'nin Göksu Nehrinde bir rafting programı hazırladık. Silifke Göksu nehri Rafting için uygun bir nehrimiz. Rafting yaparken burada bölge bölge çamur banyolarımız var. Hem de köylülerimiz Yörük çadırlarında sıkma, börek gibi yöresel meyve ve sebzelerimizi satıyorlar. Herkesi Silifke'ye Göksu nehrine raftinge davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından bitiş noktasında yer alan Yörük çadırında yöresel ikramların yapılmasıyla program son buldu.

Kaynak: İHA