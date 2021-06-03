Göksu: "İBB İstanbul'un yazını kışa çevirdi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göksu: "İBB İstanbul'un yazını kışa çevirdi"

Göksu: 'İBB İstanbul'un yazını kışa çevirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Ağustos ayında kış çalışması yaptığını söyledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Ağustos ayında kış çalışması yaptığını söyledi. Tespitin, Sayıştay raporunda yer aldığını belirten Göksu, "İstanbul'un yazını kışa çevirmeyi de başardınız. İstanbulluların parasını çarçur etmenize müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB yönetimi iki yılda İstanbullunun parasını yandaş CHP'lilere peşkeş çekti" dedi.

Denetim raporlarında ve Sayıştay raporlarında bu durumun gün yüzüne çıktığını söyleyen Göksu, "İBB'de ihaleler şeffaf yapılmamaktadır. 'İhaleleri canlı yayınlayacağım' diyen bu yönetim, kendi yandaşlarına vermek için yüksek bütçeli ihaleleri bölüştürmektedir" diye konuştu.

"İhaleler en yakın CHP'liye gidiyor"

"İhaleleri canlı yayınlayacağım diyen bu yönetim, kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlık usulü ihalelerle en düşük teklif vereni değil, en yakın CHP'liyi seçmektedir" diyen Göksu, CHP'li İBB yönetiminin yaptığı ihalelerle İstanbulluları zarara uğrattığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde yıllık 400 milyon TL olan toplu taşıma işi Yenikapı'da araç şovu yapan bu yönetim döneminde yüzde 100'den fazla artarak 854 milyon TL'ye yükselmiştir. Benzer şekilde bizim dönemimizde yıllık 204 Milyon TL bakım onarım gideri yapılırken bu yönetim döneminde 6 kattan fazla artarak 1 Milyar 318 Milyon TL'ye yükselmiştir. Önemli bir husus da şudur ki, bizim dönemimizde ihaleler yaklaşık maliyet üzerinden yüzde 20 civarında indirimle yapılırken bu yönetim döneminde sadece yüzde 1-2 indirimle gerçekleştirilmektedir. Alt yüklenici tarafından 4 milyona yapılan bir işi, İBB 32 milyon TL'ye ihale ederek 28 Milyon TL zarara uğratmıştır. İstanbullunun parası her geçen gün hoyratça harcanmaktadır. İBB bünyesinde koordinatörlük yapan birinin firmasına milyonluk ihaleler verilmiştir. AK Parti döneminde 7 liraya alınmış bir ekmek arası kaşar 29 lira gibi fahiş bir rakama satın alınmıştır. Bunlar gibi onlarca şaibeli ve usulsüz ihale orta yere saçılmaktadır."

"Ağustosta kış çalışması yapmışlar"

İBB yönetiminin, Sayıştay raporunda yer alan tespite göre Ağustos ayında kış çalışması işi yaptığını açıklayan Göksu, "Sayıştay raporunda böyle bir tespit var. 31 Mart'ta bitmesi gereken 'kış şartları ile mücadele çalışmaları' işinin süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmışlar. Yahu arkadaş. İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok? İçinizden hiç kimse 'yok arkadaş bu kadar da olmaz' demiyor mu? Sonunda İstanbul'un yazını kışa çevirmeyi de başardınız. Buradan İstanbullular adına Sayın Başkan'ı ve yönetimini uyarıyorum: İstanbulluların parasını çarçur etmenize müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. İstanbullunun emaneti olan her bir kuruşun hesabını vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Göksu: 'İBB İstanbul'un yazını kışa çevirdi'
Göksu: 'İBB İstanbul'un yazını kışa çevirdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmamoğlu'nun 'uyanık' dediği KİPTAŞ iddialarının odağındaki Atmaca: Araziyi alış maliyetimin düşük olması, bunu ucuza satmam anlamına gelmez
İmamoğlu'nun "uyanık" dediği KİPTAŞ iddialarının odağındaki Atmaca: Araziyi alış maliyetimin düşük olması, bunu ucuza satmam anlamına gelmez
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Roland Garros Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göksu: "İBB İstanbul'un yazını kışa çevirdi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:58:02. #1.15#

title