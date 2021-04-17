Göksu: "İBB, 27 yıl sonra ilk kez borç dahi alamayacak duruma getirildi"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "Borç dahi alamayacak" duruma getirdi" ifadelerine yer verdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "Borç dahi alamayacak" duruma getirdi" ifadelerine yer verdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB yönetimini eleştirdi. Göksu paylaşımında, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "Borç dahi alamayacak" duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı