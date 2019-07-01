Göksu Deltası'ndaki yangın kendiliğinden söndü
MERSİN'in Silifke ilçesinde bulunan, koruma altındaki Göksu Deltası'nda gece çıkan yangın, kendiliğinden söndü.
MERSİN'in Silifke ilçesinde bulunan, koruma altındaki Göksu Deltası'nda gece çıkan yangın, kendiliğinden söndü. Alevlerin sardığı 200 dönüm sazlık, kül oldu.
Türkiye genelindeki 450 kuş türünden 328'inin bulunduğu Göksu Deltası'nda, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekibi, yangına müdahale edemedi. Alevlerin sardığı 200 dönüm sazlık, yandı. Bugun sabahın erken saatlerinde kendiliğinden sönen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve alevlerden etkilenen bitki örtüsü ile kuş türlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.
- Mersin
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı