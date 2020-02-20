Göksu Barajı'nda su tahliyesi yapılacak
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Göksu Barajı'nda su tahliyesi yapılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Çınar Göksu Barajı'nda kontrollü su tahliyesinin yapılacağı gerekçesiyle vatandaşların tahliye esnasında can ve mal kaybı yaşamaması için önlem alınması istendi.

20.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:44
Göksu Barajı'nda su tahliyesi yapılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Barajı'nda kontrollü su tahliyesinin yapılacağı gerekçesiyle vatandaşların tahliye esnasında can ve mal kaybı yaşamaması için önlem alınması istendi.


DSİ Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ve denetiminde bulunan Çınar Göksu Barajı havzasına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajda zorunlu ve kontrollü bir şekilde su tahliyesi yapılacağı kaydedildi. Tahliye edilecek su sebebiyle Çınar-Göksu yatağındaki akım miktarının artacağı zorunlu olarak yapılacak tahliye esnasında can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri alınması istendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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