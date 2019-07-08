Göksel ve Hürsever’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

26. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Göksel ve Hürsever’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

26. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Türkiye'de caz müziğinin usta isimleri Hasan Hürsever ve Ömür Göksel'in ödüllerini aldığı gecede, Hasan Hürsever Trio ile Balkan Paradise Orchestra konser verdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et