Göksel sahne 'de…
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Göksel sahne 'de…

Arka arkaya çıkardığı büyük ilgi gören single şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Türk pop müziğinin en özel sesi, şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel "Ben Fena Aşığım" adını verdiği şarkısının gördüğü ilgiden oldukça memnun.

17.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:01
Göksel sahne 'de…

Geçtiğimiz yıl en çok konser veren isimlerinden olan Göksel yeni şarkısı "Ben Fena Aşığım" ile Turnesine da start vererek ardından da Kayseri de sevenleriyle buluştu.

Konserlerinde dünden bugüne hit olmuş sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da söyleyen Göksel enerjisi ile de göz doldurdu…

Kaynak: Bültenler
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