Göksel sahne 'de…

17.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:01

Geçtiğimiz yıl en çok konser veren isimlerinden olan Göksel yeni şarkısı "Ben Fena Aşığım" ile Türkiye Turnesine Ankara da start vererek ardından da Kayseri de sevenleriyle buluştu.

Konserlerinde dünden bugüne hit olmuş sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da söyleyen Göksel enerjisi ile de göz doldurdu…

Kaynak: Bültenler