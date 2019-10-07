Göksel'in Karadeniz Turu…

07.10.2019 09:23

Trabzon ve Giresun'da verdiği iki konserlerle sevenleriyle buluşan Göksel dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuarı ile seyircisine unutulmaz anlar yaşattı.

Gündüzleri Karadeniz kıyılarında geçirdiği keyifli dakikaları sosyal medyasında paylaşan Göksel binlerce beğeni aldı…

Göksel, Trabzon ve Giresun kıyılarında depoladığı enerjinin ardından 23 Ekim Çarşamba gecesi dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde vereceği konserinde yapacağı show'un hazırlıklarına başladı.

Kaynak: Bültenler