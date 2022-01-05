Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - "Visca'ya sorduğumuzda o da bana 'Yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi"

"2 ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Visca'nın yerinin doldurulmasının güç bir oyuncu olduğunu ancak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri, bizde üç kaptan var. Mahmut, Epureanu ve Visca. Takımın hepsi bu ailenin bir parçası. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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