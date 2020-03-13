SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık" - Spor
Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Kopenhag, Spor

Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag karşısında aldıkları zaferle ülke puanına önemli bir katkı sağladıklarını söyledi.

13.03.2020 00:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:23
Göksel Gümüşdağ:

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag karşısında aldıkları zaferle ülke puanına önemli bir katkı sağladıklarını söyledi.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Bütün futbolseverlere teşekkür ediyorum"


Gümüşdağ, öncelikle bugün Fatih Terim Stadı'na gelerek kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti ve şunları söyledi:


"Skordan önce tribünlerdeki renk kardeşliğini, 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' duygusunu o kadar iyi anlamış ki futbolseverler, öncelikle buradan onlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugün burada 17 kulübün taraftarı vardı. Hatta yurt dışından da misafirler vardı. Dolayısıyla ben bütün futbolseverlere bu renk kardeşliğini, bu zor günde, özellikle ülkemizin hassasiyetle geçtiği dönemde bu birliktelik ve beraberliği gösterdikleri için, bu çağrıya uydukları için çok teşekkür ediyorum. Gerek kulüp başkanlarına gerek federasyon başkanımıza, gerekse tüm futbolseverler bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü tüylerim diken diken oldu. 'Her şey vatan için' sesleriyle hepsi çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Stat doluydu. Malum bu tüm ülkeleri saran bu korona virüsü durumuna rağmen herkes buradaydı."


"Deplasmanda faydalı olacak bir skor"


Bu akşamki galibiyetin deplasmandaki maç adına önemine de dikkat çeken Başkan Gümüşdağ, "Skora baktığımızda da biz gol yememeyi çok istiyorduk ve bunu başardık. Bence o önemli. Özellikle gol yemeden bir gol atmak da önemli ama daha hiçbir şey bitmedi. Deplasman maçımız da zor olacak. Biz de orada turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Ben teknik direktörümüz ve oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oldu çünkü fiziksel gücü olan bir oyuncu grubu. Aynı zamanda deplasmandaki istatistikleri de çoğunlukla puan alma. Gerçekten de çata çat önemli bir mücadele oldu. Önemli bir puan ve deplasmanda biz için çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.


"Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"


Ülke puanı için de önemli işlere imza attıklarına dikkat çeken turuncu-lacivertlilerin başkanı, "Manchester United 5-0 yendi Avusturya takımını. Dolayısıyla artık Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Ülke puanına önemli bir katkı sağladık. Şampiyon olan takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemeyecekti ama şimdi Allah'ın izniyle direkt gidecek. Ben ülke puanı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başakşehir, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik direktörümüz ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye de bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


"Takımımız gidip elinden geleni yapacak"


Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının sorulması üzerine de Gümüşdağ, "Bizim bütün enerjimiz ve heyecanımız bu maçtı. Şimdi bu akşamki maç bitti önümüzdeki maça bakacağız. Takımımız gidip elinden geleni yapacak. Her zaman galip gelmek istiyoruz ama futbol bu. Çok yüksek performanslı bir maç oynadılar. Bir yorgunluk var ama çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah iyi bir neticeyle döneriz" diye konuştu.


"Saha dışında oynanan oyunları kimse kabul edemez"


Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başakşehir'i hedef aldığı iddialarına ilişkin ise Göksel Gümüşdağ, "Ben bu tip polemiklere girmiyorum. Geçen sene de bir rakibimizin bir yöneticisi farklı şeyler iletmişti. Öyle olmadığı da Türkiye'nin malumu. İsim vermediler bir cevap vermem doğru olmaz ama ben bu tip şeylerin saha içinde kalmasından yanayım. Saha dışında oynanan oyunları kimse kabul edemez. Biz de kabul edemeyiz. O yüzden herkes saha içinde kalsın ve iyi oynayan kazansın. Bu zaferi de o taşısın yukarıya. Özellikle son haftalarda yaşadığımız, ezberlediğimiz davranış şekli. Dolayısıyla son haftalarda böyle tartışmalar oluyor. Ben bu tartışmaların içine girmek istemiyorum, biz oyunumuza bakıyoruz. Oyunumuza inanıyoruz. Başakşehir, 6 yıldır Avrupa'ya giden bir takım. Başakşehir şöyle gidecek, böyle gidecek diyenlere de en güzel cevap sahada verildi. Dolayısıyla hala liderlikte duran ve Avrupa'da da ilk 16'ya, şu anda da çeyrek final için mücadele eden bir takım" dedi.


"Kim bu mücadeleyi kazanırsa alkışlanmalı"


Sezon sonu şampiyon kim olursa diğer takım ve başkanların o takımı alkışlaması gerektiğini de belirten Gümüşdağ, "Ben her zaman söylüyorum, öyle olmalı. Nihayetinde futbol bir oyun. Görüyorsunuz dünya nelerle uğraşıyor. Futbolun içinde sevgi, birlik, beraberlik olmalı. Bugün tribünde tüm renkler yan yanaydı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Bence buna inanmamız lazım. Avrupa'da biriz, ülkemizde de rakibiz. Dolayısıyla bu rekabeti yapacağız ama bu rekabetin içinde kim bu mücadeleyi kazanırsa onu da alkışlamak her takımın, her yöneticinin bence görevi olmalı" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Spor
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türk bilim insanlarının başarısı! Virüse karşı etken madde elde edildi Spor
Türk bilim insanlarının başarısı! Virüse karşı etken madde elde edildi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Spor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Spor
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Spor
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan...
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Uğur Akkuş Acun Ilıcalı Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 00:43:17. #1.15#