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Göksel Gümüşdağ: "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum.

27.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:33

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete giden Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir teknik heyeti ve futbolcuları, İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Göksel Gümüşdağ, kupa töreninin ardından geç saatlere kadar kutlamalara devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini oldukça sıcak bir şekilde karşıladığını dile getiren Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kurucu başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takım ve teknik heyetimizle ziyarete gittik. Çok sıcak bir karşılama oldu. Cumhurbaşkanımız, kupanın önemli bir mücadeleden sonra geldiğini, tebrik ettiğini söyledi ama tabi esas Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi. 'İnşallah Kopenhag maçında sizden iyi bir netice bekliyorum, Türkiye'yi temsil eden takım olarak sizlerin başarısıyla tüm Türk halkı mutluluk duyacaktır' ifadelerini kullandı. Bizim için güzel bir an oldu. Yönetim kurulum, teknik heyetim ve oyuncularım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kabulünden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Göksel Gümüşdağ: 'Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum'

Kaynak: AA

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