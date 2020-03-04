Göksel Gümüşdağ: "Kopenhag maçının geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak"

04.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:08

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda oynayacakları Kopenhag karşılaşmasından elde edilen gelirin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı. Gümüşdağ, ayrıca Süper Lig'deki 17 kulüp başkanını da müsabakaya davet edeceğini söyledi.



Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, son günlerde alınan şehit haberlerinin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdiği bir basın toplantısı düzenledi. Sözlerine görev yapan tüm askerle kolaylıklar dileyerek başlayan Gümüşdağ, "İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah rahmet eylesin ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Biraz evvel öğrendik. Yine şehidimiz var, acımız devam ediyor. Elbette ateş düştüğü yeri yakıyor ancak biz de bu milletin bir çocuğu olarak hepimiz birkaç gündür sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Bizler de işlerimizi en iyi şekilde yapıp, Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Son 16'ya kaldığımız gece sahada büyük bir zafer ama soyunma odasında 33 şehit verdiğimizi öğrendik. Boğazımız düğümlendi, sesimiz kesildi, tek bir kelime edemedik. Bizim işimiz futbol. Başakşehir madem Avrupa'da yoluna devam ediyor öyleyse Türk insanının böyle bir zamanda nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya göstermemiz lazım. Kim, hangi takımı tutarsa tutsun mesele Türkiye olunca birimiz hepimiz için oynarız" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de rakip olsak da Avrupa'da biriz"



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda oynayacakları Kopenhag müsabakasıyla ilgili bir çağrıda bulunan Başkan Gümüşdağ, "Buradan tüm kulüplere, başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkamız Nihat Özdemir ve Türkiye'deki tüm 17 kulüp başkanı olmakla birlikte bir çağrıda bulunacağım. Başakşehir'in, 12 Mart'ta Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı Kopenhag maçını şehitlere adıyoruz. Tüm futbolseverelere açık davette bulunuyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, takımınızın formasıyla da gelebilirsiniz. Elimizde bir Türk bayrağıyla o gece Türkiye'yi destekleyin. Başakşehir, kapılarını size açık tutacak. Lizbon maçında tarihi bir skor alındı. Orada tribünlere baktığımda Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu gördüm. Burada şu duyguyu gördük ki böyle acılarda birleşiyoruz. Türkiye'de rakip olsak da Avrupa'da biriz" ifadelerini kullandı.



"Tüm kulüp başkanlarına imzalı davetiye göndereceğim



Tüm Süper Lig kulüp başkanlarına ve federasyon başkanına yarın imzalı bir davetiye göndererek kendilerini Kopenhag mücadelesine davet edeceğini de dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Tüm dünyaya mesele Türkiye olduğunda bir vücut olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kopenhag maç için üzerinde 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört yaptırdık. Aynı zamanda 17 bin de Türk bayrağı yaptırdık. Bir milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Buradaki maç gelirinin tamamı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bundan da büyük gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA