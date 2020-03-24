Göksel Gümüşdağ izolasyon altında kalacak Medipo Başakşehir, koronavirüs testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıkladı.

Medipo Başakşehir, koronavirüs testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp de teknik ekip, futbolcular, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerini koronavirüs testine tabi tutuyor.

Başakşehir Kulübü de tedbirler kapsamında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın test yaptırdığını belirtti. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA