Göksel Gümüşdağ: "Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik"
10.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:40
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü.
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ