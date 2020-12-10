Göksel Gümüşdağ: "Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik"
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Göksel Gümüşdağ: "Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik"

10.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:40

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü.

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: 'Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik'
Göksel Gümüşdağ: 'Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik'
Göksel Gümüşdağ: 'Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik'
Göksel Gümüşdağ: 'Irkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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