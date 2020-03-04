: Göksel Gümüşdağ'dan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag maçı için birlik mesajı

04.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:10

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'deki şehitler sebebiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü sahalarında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmada, tüm dünyaya birlik mesajı vermek istediklerini söyledi.

Gümüşdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 17 kulüp başkanını ve tüm futbolseverleri, Kopenhag maçına davet edeceklerini söyledi. Başkan Gümüşdağ, karşılaşmanın gelirini de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısına, "Suriye'de görev yapan tüm askerlerimize Allah güç kuvvet versin. İdlib'de şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." sözleriyle başladı.

"Elbette ateş düştüğü yeri yakıyor ancak biz de vatanının milletin bir çocuğu olarak, mensupları olarak birkaç gündür sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Ama işlerimizi en iyi şekilde yapıp özellikle Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullanan Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Avrupa'da son 16'ya kaldığımız gece sahada büyük bir zafer vardı ama soyunma odasında 33 şehit verdiğimizi öğrendik. Büyük bir sevinç yaşamaya hazırlanırken boğazımız düğümlendi, tek kelime edemedik. Hayata devam etmek zorundayız, işimiz de futbol. Başakşehir madem ki Avrupa'da yoluna devam ediyor, Türk kulüplerinin lokomotifi konumunda. Türk insanının nasıl kenetlendiğini dünyaya göstermeliyiz. Hangi takımı tutursak tutalım, mesele Türkiye olunca nasıl birimiz hepimiz için oynarız herkes görsün istiyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye'deki 17 Süper Lig kulüp başkanları olmak üzere bir çağrıda bulanacağız. 12 Mart'ta İstanbul'da oynayacağımız Başakşehir-Kopenhag maçını şehitlere adıyoruz. Tüm futbolseverlere açık davette bulunuyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, takımınızın da formasıyla gelin ama elinizde mutlaka Türk bayrağı ile Başakşehir'i değil Türkiye'yi destekleyin. Başakşehir kapılarını sonuna kadar sizler için açık tutacak."

Göksel Gümüşdağ, Kopenhag maçının gelirini de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sporting maçında inanılmaz tarihi bir skor alındı. Maç sonunda tribünlere baktığımızda farklı takım formalarıyla taraftarlar vardı. Burada şu duyguyu gördük ki böylesi acılarda hepimiz birleşiyoruz. Türkiye'de rakip de olsak Avrupa'da biriz. Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF Başkanımıza ve tüm kulüp başkanlarımıza yarın imzalı davetiyemi göndereceğim. Birçok kulüp başkanımızla istişare ettim, hepsi memnuniyetle karşıladı. Tüm dünyaya mesele Türkiye olduğunda bir vücut olduğumuzu gösterelim. Ülke puanı açısından da çok önemli bir maç oynayacağız. Kopenhag maçı için üzerinde 'hepimiz birimiz birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tane kırmızı-beyaz tişört yaptırdık, 17 bin tane de Türk bayrağı. 17 bin Türk bayrağı ile bu maça çıkacağız. Bu maçın adeta bir milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Maç gelirinin tamamı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum."

Basın toplantısı sonrasında Göksel Gümüşdağ, kulüp tarafından, basın mensuplarına dağıtılan ve üzerinde "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için" yazılı tişörtler giyen gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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