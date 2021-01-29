Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!
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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

29.01.2021 19:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:28
Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

"Fenerbahçe ile en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz""Galatasaray yeni bir teklif yapmadı""İki takım da çok istiyor"Serhan TÜRK / - Medipol Başakşehir FK'nın başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar...

"Fenerbahçe ile en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz"

"Galatasaray yeni bir teklif yapmadı"

"İki takım da çok istiyor"

Serhan TÜRK/ - Medipol Başakşehir FK'nın başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi."GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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