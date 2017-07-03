Göksel Gümüşdağ: "Cengiz' 4 Avrupa Takımından Teklif Aldık"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'e Avrupa'nın 4 önemli ekibinden teklif aldıklarını belirterek, "Bunları değerlendirmeyi düşünmüyorum. 2 yıl daha oynamasını ve tecrübelennmesini istiyoruz" dedi. Gümüşdağ ayrıca Visca için teklif almadıklarını söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, akşam antrenmanında önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada gösterilen performanstan dolayı hocayı ve oyuncuları tebrik eden Gümüşdağ, "Ligde iki takım yarıştı. Sonunda Beşiktaş şampiyon oldu. Biz de ikinci olduk. Başarılı bir sezon geçirdik ama kupasız bir sezon oldu. Onun için Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Futbolda dün yok. Bugün yeni sezon için açılış yaptık. Geçen sezon bizim için başarılıydı. Ayın 14'ünde Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek. 26'sında da ilk maçımıza çıkacağız. Bu ilk tecrübemiz. Daha önce böyle tecrübemiz olmadı. İnşallah gerek Medipol Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde gerek diğer ekiplere Avrupa'da başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonuna kadar götürürler. 2017-2018 sezonu herkes için hayırlısı olsun" diye konuştu.



"Sol bek almak istiyoruz"



Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Şu an 3 transfer yaptık. Daha transferle yapacağız. Hocanın raporu doğrultusunda bizde farklı alanlara farklı gelişmeler olabilir. Şu an için sol bek almak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Cengiz'e 4 Avrupa takımından teklif var"



Edin Visca ile Cengiz Ünder'e gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümüşdağ, "Cengiz ve Visca'nın 2021 yılına kadar sözleşmeleri var. Geçen sezon iyi geçirdiler. Cengiz'e 4 Avrupa takımından teklif var. Bunları değerlendirmeyi düşünmüyorum. 2 yıl daha oynamasını ve tecrübelenmesini istiyoruz. Avrupa'nın önemli kulüplerinden önemli teklifler aldık. Visca için teklif almadık" diye konuştu. - İSTANBUL