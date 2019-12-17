Haberler » Spor » Göksel Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız" - Spor

Göksel Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

17.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:21
Göksel Gümüşdağ:

Medipol Başkanı , 'ın 'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.


Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli futbolcu Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ardan'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.


Gümüşdağ, ayrıca Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da; 'önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini hatırlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler