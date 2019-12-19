Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:03

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ; , yaşam ve kategorilerinde oy kullandı.

Göksel Gümüşdağ, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçti.

Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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