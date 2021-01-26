Göksel: Bahardan ümitliyim
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Göksel: Bahardan ümitliyim

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:36
Göksel: Bahardan ümitliyim

Şarkıcı, bir zamanlar verdiği konserlerin rüyalarına girdiğini söyledi: "Şimdi burada kıs¸, ben hala Fethiye'deyim. Hava biraz serin, ara ara yağmur yağıyor, kuzuları pek görmüyorum.

Şarkıcı, bir zamanlar verdiği konserlerin rüyalarına girdiğini söyledi: "Şimdi burada kıs¸, ben hala Fethiye'deyim. Hava biraz serin, ara ara yağmur yağıyor, kuzuları pek görmüyorum. Burayı ne kadar sevsem de rüyalarımda konserde şarkı söylerken görüyorum kendimi. Neyse ki evimizde hep müzik var. Yani bende her şey yolunda. ve bahardan ümitliyim, inanıyorum az kaldı. Özlediklerimize kavuşup yine sarılacağız."

Kaynak: Hürriyet

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