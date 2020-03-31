Göksel 4 Nisan'da internet üzerinden konser verecek
Şarkıcı Göksel, "World Akustik Konserleri" kapsamında canlı yayında konser verecek.
31.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:28
Şarkıcı Göksel, "World Akustik Konserleri" kapsamında canlı yayında konser verecek.
Sanatçı, Yapı Kredi bomontiada'nın sosyal medya üzerinden devam ettirdiği konser serisinin 4 Nisan'daki konuğu olacak.
Konser, 21.00'de Yapı Kredi bomontiada'nın Instagram hesabından gerçekleştirilecek ve 45 dakika sürecek.
Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser ayrıca, 24 saat boyunca hesapta kalacak.
Kaynak: AA