Gökova sahilinde ölü Caretta bulundu
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Gökova sahilinde ölü Caretta bulundu

Gökova sahilinde ölü Caretta bulundu Muğla'da, Gökova Körfezi Turnalı Koyu yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Gökova sahilinde ölü Caretta bulundu
14.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:26

Gökova sahilinde ölü Caretta bulundu

MUĞLA - Muğla'da, Gökova Körfezi Turnalı Koyu yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Türkiye kıyılarında sadece Akdeniz ve Ege kıyısına yumurta bırakmak için gelen Caretta caretta deniz kaplumbağaları, balıkçı tekneleri tarafından bırakılan misinalara takılması sonucu yaşamlarını yitiriyor.

Muğla'da yoğunlukla Fethiye ve Dalyan kıyılarında bulunan deniz kaplumbağaları yumurtalarını sahile bıraktıktan sonra tekrar denize açılarak yaşamlarını denizlerde sürdürüyor. Kış aylarında Akdedeniz çanağındaki sıcak denizlerde yaşayan Carretta'lar sık sık balıkçılar tarafından denize atılan misinalara dolaşması ve yutması sonrası yaşamını yitirirken, Gökova Körfezinde vatandaşlar tarafından ölü carerta deniz kaplumbağası bulundu.

Gökova Körfezi Akyaka ve Akbük sahili arasında kalan Turnalı mevkiinde vatandaşlar tarafından bulunan ölü deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından sahilde çürümüş halde bulundu. Yetkililere bilgi erdiklerini belirten yöre sakinleri, 20 gündür kimsenin deniz kaplumbağasını almak için gelmediğini açıkladılar. Sahilde kokmaya başladığını belirten vatandaşlar, ölü hayvanın kaç yaşında ve kaç kilo olduğunu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını açıkladılar.

Gökova sahilinde ölü Caretta bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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