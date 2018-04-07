Gökova Körfezi'nin İmara Açılacağı İddiaları

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yeni düzenlemeyle sit alanlarının eskisinden daha iyi korunacağını belirterek, "2. derece doğal sitlerde daha önceden otel, motel yapmak mümkünken, şimdi nitelikli doğal koruma alanlarında otel, motel türü betonarme gerektiren binalar yapmak mümkün değil." dedi.

Mete, partisinin Bodrum ilçe binasında düzenlediği basın toplantısıyla bölgedeki sit alanlarının imara açılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddialarının gerçek dışı olduğunu ifade eden Mete, halkın yanlış bilgilendirilip konunun çarpıtıldığını dile getirdi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde bahsedilenin aksine Gökova Körfezi'ndeki sit alanlarının azalmayıp arttığını belirten Mete, daha önce sit alanlarının araziler incelenmeden masa üzerinde cetvelle hazırlandığını, aynı özellikteki bir yerin yarısının 1. derece, diğer yarısının ise 2. derece doğal sit alanı olarak gösterildiğine işaret etti.

Mete, bu aksaklıkları gidermek üzere sit alanlarının yeniden değerlendirildiği Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nun konusunda uzman bağımsız 11 kişinin çalışması ile hazırlandığını vurguladı.

Yeni uygulamada 1. derece doğal sit alanı yerine, "kesin korunacak hassas alan", 2. derece doğal sit alanı yerine "nitelikli doğal koruma alanı" ve 3. derece doğal sit alanı yerine de "sürdürülebilir koruma ve kontrolü kullanım alanı" adının kullanıldığını anlatan Mete, şunları kaydetti:

"Kesin korunacak hassas alan, 1. derece doğal sitteki koruma anlayışının çok daha ötesinde bir koruma kalkanını içeriyor. 1 dereceden sit dediğimiz yerde yapı yasağı yok, günü birlik tesis yapmak mümkün. Lokanta, büfe, kafeterya duşa kabin, otoparklar, yollar yapılabiliyır. Ama kesin korunacak hassas alanlarda kesin yapı yasağı var. Bırakın kesin korunacak hassas alanları, nitelikli doğal koruma alanlarında dahi ancak çadırlı kamp alanı ve bungalov tipi ahşaptan tel katlı kulübeler yapmak mümkün. 2. derece doğal sitlerde daha önceden otel, motel yapmak mümkünken, şimdi nitelikli doğal koruma alanlarında otel, motel türü inşaat gerektiren, betonarme gerektiren binalar yapmak mümkün değil."