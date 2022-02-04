Gökova Körfezi'nde çamur tabakası oluştu

AKYAKA, KARS (AA) - Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu Su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.

Sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Akyaka ile Akçapınar plajına gitti.

Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su nedeniyle denizin yüzeyini kaplayan çamur tabakasıyla karşılaşanlar, bu durumu görüntüledi.

Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı.

Çamurlu su özellikle Kadın Azmağı Deresinde görülürken, teknelerle burada tura çıkanlar manzarayı kayda aldı.