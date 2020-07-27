Gökova Körfezi kıyısında "sosyal mesafeli" çadır kamp
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gökova Körfezi kıyısında "sosyal mesafeli" çadır kamp

Altın renkli kumuyla ünlü plajları turistlerin gözdesi olan Gökova Körfezi, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da izole bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oluyor.

27.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:07

Altın renkli kumuyla ünlü plajları turistlerin gözdesi olan Gökova Körfezi, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da izole bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle çadırlara ilgi gösteren çok sayıda kişi, çadır kamp alanında doğayla baş başa tatil seçeneğini değerlendiriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Muğla Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay boyunca misafirlerinden uzak kalan Akyaka Çadır Kamp Alanı, yeniden hareketli günlerine dönmeye başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda, aileleriyle körfezin kıyısında kamp yapıyor.

Tatilciler, alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gönül rahatlığıyla tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla Gökova Körfezi'nin serin sularıyla güne başlayan kamp sakinleri, Akyaka'nın köylerinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşan kahvaltılarını, çam ağaçlarının gölgesinde yapma fırsatı buluyor.

Doğayla iç içe izole tatil imkanı

Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletme Koordinatörü Atiye Durmaz, AA muhabirine, 30 hektar alana kurulu kampta, karavan ve çadır kamp tutkunlarının ağırlandığını, alanda elektrik, su, tuvalet ve duş konusunda hizmet verdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin öncelikle danışma bölümünden kayıt formu doldurduğuna değinen Durmaz, sonrasında ateşleri ölçülen misafirlerin kamp alanlarına alındığını dile getirdi.

Tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını vurgulayan Durmaz, "Önceki yıllarda 600 olan çadır kapasitemizi, bu yıl 300'e düşürdük. Gelen ziyaretçiler doğayla baş başa izole bir tatil geçiriyor. " dedi.

"Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik"

İzmir'den gelen Işılalp Yalçın Akcan, 2008'den bu yana çadır kamp alanında ailesiyle tatil yaptığını ifade etti.

Akyaka'da eşsiz bir manzarada kamp yaptıklarını anlatan Akcan, şunları kaydetti:

"Doğasıyla, temizliğiyle çok keyifli bir yer burası. Pandemi döneminde daha da temiz. Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik. Burada çok güzel dostluklar kuruyoruz. Gökova Körfezi'nin hemen kıyısında çam ormanları arasında kurulan bu alan, bizi çok mutlu ediyor. Eşim bana, yurt dışına lüks bir otele gidelim, dese bile istemem. Bu dönemde kendi çadırımızda olmak çok daha keyifli. Tam anlamıyla bir aile ortamı var."

Samsun'dan Gelen Hazan Atıcı ise günün büyük bölümünü yüzme, yürüyüş ve sosyal aktivitelerle geçirdiklerini söyledi.

Ailesi ve yeğenleriyle 4 yıldır bölgeye tatil için geldiklerini, çok keyif aldıklarını anlatan Atıcı, "Doğayı seven için mükemmel bir alan. Muhteşem koyları ve yemyeşil ormanıyla mükemmel bir alanda tatil yapıyoruz. Burada saat kavramını unutuyoruz. Burası tabiatı ve doğal güzellikleriyle bulunmaz bir cennet." ifadelerini kullandı.

Gökova Körfezi kıyısında 'sosyal mesafeli' çadır kamp

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Dünya
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Spor
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor Magazin
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor
Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hazal Kaya Hande Erçel Demet Akbağ
Spor Falcao Cüneyt Çakır Mehmet Topal Yılmaz Vural Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Çocuk Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Gökova Körfezi kıyısında "sosyal mesafeli" çadır kamp - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 13:37:29. #1.14#
title