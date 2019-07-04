Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor

Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose-19 NATO Tatbikatı kapsamında NATO unsurlarının katılımıyla, Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi.

Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose-19 NATO Tatbikatı kapsamında NATO unsurlarının katılımıyla, Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose -19 NATO Tatbikatı kapsamında, NATO unsurlarının katılımıyla Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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