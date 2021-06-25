Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi yeniden ziyarete açılıyor

Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) kapılarını yarından itibaren yeniden ziyaretçilerine açacak.

Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) kapılarını yarından itibaren yeniden ziyaretçilerine açacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27 Haziran hariç, salı gününden pazara 11.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bir süre ziyaretçilerini ağırlayamayan merkeze, "HES Kodu" ile giriş yapılabilecek.

Zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılık, üst katında uzay teması işleniyor. GUHEM'de 15 farklı temada, 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörler yer alıyor.

"Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi", "Model Uçak Uçurun", "Pervaneler Nasıl Çalışır", "Piston Motoru ve Jet Motoru", "Bir Uzay Gezgini Programla", "Mars'taki Robotlar", "Roket Modelleri", "Merkür Programı Fırlatma Deneyimi", "Vostok1 Kumanda Modülü" gibi daha pek çok deney düzeneğinin yer aldığı merkez, ziyaretçilerine ilginç deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor. Merkezde ayrıca 3-6 yaş grubu çocuklara özel bir alan bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz