Gökmen Küçüktaşdemir'in filmleri Karaca Sineması'nda
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Gökmen Küçüktaşdemir'in filmleri Karaca Sineması'nda

Gökmen Küçüktaşdemir'in filmleri Karaca Sineması'nda
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmirli gazeteci, yazar Gökmen Küçüktaşdemir'in yönetmenliğini yaptığı kısa filmler 28 Eylül Salı günü Karaca Sineması'nda gösterilecek.

Ödüllü yönetmenin tamamlanan son filmi Can Nene de festival yolculuğuna başlıyor

İzmirli gazeteci-yazar Gökmen Küçüktaşdemir, çektiği filmlerle de adından söz ettiriyor. Ödüllü yönetmen Gökmen Küçüktaşdemir'in daha önce çektiği 3 film dünyanın pek çok ülkesinde gösterilerek başarılı sonuçlar aldı. Temmuz ayında "Dijital Bataklık" Cannes Film Festivali'nde gösterilirken Küçüktaşdemir, son filmi Can Nene'yi tamamladı.

İzmir'in Buca İlçesi'nde Karacağaç Köyü'nde çekilen filmin konusu şöyle: Evlenmeden birkaç gün önce Can adındaki nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Ayşe, felç geçirir. Kendini iyileştirmek için hazırladığı kremler, Ayşe öldükten sonra efsane olur. Kremler, Neşe ve Evrim sayesinde çok daha büyük kitlelere ulaşır. Senaryosunu ve yapımcılığını Küçüktaşdemir'in üstlendiği filmin oyuncuları; Gizem Tataroğlu Özbilir, Burcu Yazıcı ve Ebru Sagay. Filmin görüntü yönetmeniAlican Pulat, yardımcı yönetmeni Özben Berkün Asılkefeli ve sanat yönetmeni Özde Koca. Filmin müziklerini yapan Hakan Asılkefeli aynı zamanda yapımcılardan bir diğeri. Filme, Folkart, Buca Belediyesi ve İzmir Sinema Ofisi destek verdi.

ÜCRETSİZ GÖSTERİM

Küçüktaşdemir'in Zamanın Elleri, Dijital Bataklık ve Rujunu da Al Gel! Adlı filmleri 28 Eylül Salı günü saat 20.30'da İzmir'in en köklü sinemalarından biri olan Karaca'da gösterilecek. Gösterim sonrası söyleşi ve kitap imza etkinliği olacak. Gösterim ücretsiz olacak. Aynı zamanda 9 Eylül Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü olan Gökmen Küçüktaşdemir, "Filmimiz, yerel bir ürünün nasıl marka olduğunu anlatan, modern bir masal. Ama bir gün bu masalın gerçekleşme olasılığı da var. Bu filmi yerelin ve doğal alanın aslında ne kadar değerli olduğunu göstermek için çektik. Umarım yolu açık olur. Bu hikaye girişimci kadınlara güç verir" dedi. Geçtiğimiz aylarda 'Kayıp Anahtar' adlı macera romanı yayımlanan Küçüktaşdemir, yeni film projelerinin üzerinde çalıştığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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