Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da Ülke savunmasından eğitim neferliğine uzanan tır üzerindeki 420 kilometrelik yolculuk Antalya'da sona erdi Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görevini tamamlayıp uçuş ömrünü tamamlayan Phantom F-4E savaş uçağı,...

06.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:41

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da

Ülke savunmasından eğitim neferliğine uzanan tır üzerindeki 420 kilometrelik yolculuk Antalya'da sona erdi

Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görevini tamamlayıp uçuş ömrünü tamamlayan Phantom F-4E savaş uçağı, uçak lisesindeki öğrencilerin eğitimi için hibe edildi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik:

"Kanatları 90 derece açıp kapanabiliyor, uçak gemilerine göre modernize edilmiş"

ANTALYA - Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görev yaptıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan göklerin emektar terminatörü Phantom F-4E savaş uçağı, Eskişehir'den tıra yüklenerek yaklaşık 6 saat süren 420 kilometrelik yolun ardından Antalya'daki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine getirildi.

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 30 yılı aşkın uçuş görevlerinde bulunan Phantom F-4E savaş uçağı, parçalarıyla birlikte 3 tıra yüklenerek Antalya'ya ulaştı. Tır üzerinde karayoluyla 6 saatlik bir yolculuğun ardından akşam saatlerinde Antalya'ya konvoy eşliğinde getirilen uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim amaçlı kullanılacak. Üzerinde 'Her bir hayalle başlar' yazılı pankartla okul bahçesine yerleştirilen uçak, 3 yıl önce yine okul bahçesine konulan Boeing 737-400 Classic tipi eski bir yolcu uçağının yanına konuldu. Uçağa çevredeki vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin ilgisi oldukça büyük oldu.

3 tır, 6 saatte getirdi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini ve uçakla birlikte öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağını ifade etti. Uçakla ilgili detaylar veren Çevik, "Bu uçağımız 30 yılı aşkın hava kuvvetleri komutanlığımızın envanterinde uçmuş. Yaklaşık 3-4 yıl önce uçuş ömrünü tamamladığı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'na çekilmiş. 3 yıldır yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın emriyle uçağımız bize hibe edildi. Eskişehir'e 3 tır ve arkadaşlarımızla beraber kortej şeklinde gittik. Yaklaşık olarak 3-4 saatlik bir yükleminin ardından uçağımızla 6 saatlik bir yolculuk yaptık." dedi.

"Öğrencilerimiz uygulamalı bir şekilde derslerini işleyecekler"

Amaçlarının Türkiye'de havacılığı sevdirmek vurgu yapan Çevik, "Okulumuz günden güne açık hava müzesine dönüyor. Şuanda bir Boeing ve Phantom f4, içeride uçabilir bir T67, uçak motorlarımız var. Bu uçağımızın iniş takımları ve gövdesi tamamen orijinal. Öğrencilerimiz, uçak öğretmenleriyle beraber birebir derslerde uygulamalı bir şekilde derslerini işleyecekler. Bir güzelliği de aynı bu uçağımızın motoru bizim uçak hangarımızda mevcut. Aynı motorla aynı uçağı özdeşleştirecekler ve uygulamalı eğitimde dünyada sayılı okullardan birisi olacağız" diye konuştu.

"Kanatları 90 derece açılıp kapanıyor"

Uçağı Antalya'ya getirmeden önce videolarını izlediklerini ve oldukça heyecanlandıklarını dile getiren Çevik, "Bu uçağın orijinalleri şuanda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde görev yapıyor. Kanatları 90 derece açıp kapanabiliyor. Uçak gemilerine göre modernize edilmiş. Öğrencilerimiz gerçek uçakların gerçek kompetanlarıyla eğitim alıyor. Önemli olan da bu zaten." İfadelerini kullandı.

Çevik, öğrencilerle birlikte anket çalışması yaparak uçağa bir isim vereceklerini de sözlerine ekledi.

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin Haber
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım Haber
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın,...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü Haber
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutumadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutumadı
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Halife Hafter Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Bülent Ersoy Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 00:12:50. #1.15#
title