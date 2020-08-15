'Göklerin Baronu' lakaplı Fuentes'in oğlu suikaste kurban gitti Meksika merkezli Juarez Karteli'nin lideri 'Göklerin Baronu' lakaplı Amado Carrillo Fuentes'in oğlu Cesar Carrillo Leyva, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Meksika merkezli Juarez Karteli'nin lideri 'Göklerin Baronu' lakaplı Amado Carrillo Fuentes'in oğlu Cesar Carrillo Leyva, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

'El Cesarin' lakapı Cesar Carrillo Leyva'nın, Sinolao'da yer alan Navolato bölgesi sınırları içindeki Alfonso Calderon mahallesindeki bir evde suikasta kurban gittiği belirtildi. 35 yaşındaki adamın vücudunda pek çok kurşun deliği olduğu iddia edildi. Gelen ilk bilgilere göre, görgü tanıklarının patlamalar duyması sonucu yerel polisi aradı. Polis geldiğinde ise evin garajında Carrillo Leyva'nın cesedinin bulunduğu belirtildi. Öldürülen Carrillo Leyva, Carrillo Fuentes'in dört oğlundan biriydi.

'El Cesarin'in ABD'de hapiste bulunan ünlü uyuşturucu kaçakçısı 'El Chapo' Guzman'ın oğulları tarafından öldürüldüğü iddia ediyor. Sinaloa'daki uyuşturucu pazarının ele geçirilmesi için devam eden savaşın bir parçası olduğu üzerinde duruluyor. Bu suikast sonrasında hükümet yetkililerinin 'Navolato Savaşı'nın başlamasından korktukları bilgisi verildi.

Sinaloa doğumlu Fuentes, 1980- 1990lı yıllar arasında en güçlü Meksikalı uyuşturucu baronlarından biriydi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA