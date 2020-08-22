Gökkuşağının tarihi eserlerle hayranlık uyandıran görüntüsü Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı tarihi eserlerle birlikte hayranlık uyandırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı tarihi eserlerle birlikte hayranlık uyandırdı.

Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur sonrası açan güneş ile birlikte ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Bir ucu Van Gölü'nde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü, ilçe sakinleri tarafından farklı açılardan cep telefonlarıyla kaydedildi. Gökkuşağının ilçedeki kümbetler ve Selçuklu Meydan Mezarlığı ile bütünleştiği görüntüler izleyenleri hayran bırakırken ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflamak isteyen ilçe sakinleri cep telefonu ile fotoğraf ve video çekti. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda gökkuşağının taşlarla bütünleşen görüntüsünü çeken Erkan Olcay, "Akşamüzeri işten eve giderken gün boyu yağan yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağını çekip arşivime katmak için Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldim. Bu güzel görüntüyü kaçırmamak için çekip arşivime dahil ettim. Çok güzel muhteşem bir görüntü gökkuşağının oluşması mezar taşları ile birlikte çok güzel bir manzara oluşmuştu. Ben de bunu çekip hemen arşivime katmak istedim" dedi.

Mezarlıkta gökkuşağının taşlarla bütünleşen manzarasını çeken Mustafa Atılgan ise, "Bugün sabahtan başlayan yağmur akşama kadar sürdü. Bugün gökkuşağını gördük çok güzel bir ambiyans. Selçuklu Mezarlığı'nda çok güzel bir fotoğraflık kare. Sabahtan bu anı yeni gördük hemen buraya gelip fotoğrafladık. Müthiş diyebilirim gerçekten" diye konuştu.

Oldukça net görünen gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkarırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA