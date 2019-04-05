Gökkuşağı Türkiye'den Suriye'ye uzanarak köprü halini aldı

KİLİS - Suriye sınırındaki Kilis'te Türkiye'den doğan doğan gök kuşağı Suriye'ye uzandı.

Kilis'te, sağanak yağışın ardından güneş kısa süreli yüzünü gösterdi; yağmurun ardından çıkan güneş ile birlikte Türkiye'den Suriye'ye uzanan bir gök kuşağı belirginleşti. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'ten doğan ve Suriye'ye uzanan gök kuşağı, iki ülke arasındaki renkli bir köprü görüntüsü oluşturdu.

Seyrine doyum olmayan bu güzelliği vatandaşlar yaklaşık 30 dakika kadar izleme fırsatı buldu

Kaynak: İHA