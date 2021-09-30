GÖKKUŞAĞI, GÜZ RENKLERİYLE SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARA OLUŞTURDU

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı, sararan ağaçlarla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Pülümür ilçesinde gün içinde yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu. Uzun süre kendini gösteren gökkuşağı, sararan ağaçlarla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.