Gökkuşağı gibi renklendirdiği okulu öğrencilere sevdirdi

13.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:58

Muş'un Suboyu Köyü İlkokulunda hem müdürlük hem de öğretmenlik yapan Seher Çatar, gökkuşağı gibi renklendirdiği, geri dönüşüm malzemeleriyle süslediği okulu, öğrencilerin ikinci evi haline getirdi.

Kente 9 kilometre mesafedeki okula 2 ay önce atanan Çatar, göreve başladığı günden itibaren okulu güzelleştirerek öğrencilere sevdirmek için çalışmaya başladı.

İlk etapta Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı boyayla binanın içini ve dışını farklı renklerde boyayan Çatar, çocukların sevdiği karakterleri duvarlara çizerek okulu güzelleştirdi.

Sıraları renk renk boyayan, sınıfa yer minderleri döşeyen Çatar, yaktığı sobada zaman zaman kestane pişirerek öğrencilere ev ortamında ders işleme imkanı sundu. Seksek oyun alanıyla öğrencilere oyun oynayarak matematik işlemlerini öğreten Çatar, kitap okuma ve drama etkinliklerini de minderlerde yaparak dersleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Derslerin ve idari işlerin dışında okulun temizliğini de yapan Çatar, azmiyle hem çocukların başarısını artırdı hem de köy sakinlerinin takdirini kazandı. Öğretmeni çok seven köylüler, okulun ihtiyaçları karşılayarak imkanları ölçüsünde destek veriyor.

"Çocukların içi gibi cıvıl cıvıl bir okul olsun istedim"

Çatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula ilk geldiğinde çocukların gözlerindeki heyecanı görünce farklı çalışmalar yapmaya karar verdiğini söyledi.

Farklı olmak için okuldaki klasik sınıf sistemini değiştirdiğini, çocukların içi gibi cıvıl cıvıl olması için boyadığını anlatan Çatar, şöyle konuştu:

"Okula geldiğimde farklı ve başka olmalıyız dedim. Çocukların kalbine ve ruhuna nasıl daha fazla dokunabilirim, nasıl onların kalbinde güzel bir etki yaratabilirim diye düşündüm. Bu şekilde çalışmalar yapmaya karar verdim. Sıralarımızı rengarenk boyadık. Sınıfımızın ortasına seksek oyun alanı çizdim. Çocuklar matematik işlemlerinin sonuçlarına göre seksekte zıplıyor. Bu sayede hem oynuyor hem de matematiği öğreniyorlar. Köydeki okulları kaderine bırakmamak gerekiyor. Sınıfımıza okuma köşesi yaptık. Çocuklarla okulu boyadık. Daha sonra milli mücadele treni oluşturduk. Sıradan bir konu anlatımından ziyade görsellerle zenginleştirildiğinde çok daha kalıcı öğrenme oluyor. Onlar mutlu olduklarında ben mutlu oluyorum. Farkındalık oluşturmak için geri dönüşüm kutuları yaptık. Öğrenciler, plastik, kağıt ve cam parçalarını ayrı kutulara atıyor."

"Sınıfımızı ev ortamına dönüştürdük

Bu çalışmalar sayesinde çocukların okulu daha çok sevdiğini, başarılarının da arttığını aktaran Çatar, şöyle devam etti:

"Sınıfımızı ev ortamına dönüştürdük. Ayakkabılarımızla sınıfa girmiyoruz. Sınıfımızın temizliğini kendimiz yapıyoruz. Çocuklarımız minderler üzerinde ders yapmaktan çok keyif alıyor. Drama ve kitap okuma etkinliklerimizi minderler üzerinde çember oluşturarak yapıyoruz. Okula ilk geldiğimde çok sade bir okul boyası vardı. Çocukları okula çekebilmek için canlı bir renk olmasını istedim. Okulun dışını gökkuşağı tadında rengarenk boyadık."

Öğrencilerden Feyzullah Akar ise öğretmenlerinin okulu rengarenk boyadığını belirterek, "Seksek oynayarak matematik öğreniyoruz. Öğretmenimiz bize minder getirdi. Atatürk köşesi yaptı, kitaplığımızı, sıra ve masamızı boyadı. Sınıfımız çok güzel oldu. Öğretmenimizi çok seviyorum." diye konuştu.

Diğer öğrenciler de öğretmenleri sayesinde okulu daha çok sevdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA