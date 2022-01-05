Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi

Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1993 yılında keşfedilip kayıt altına alınan ve sonradan kayıp tür olarak literatüre geçen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) 30 yıl sonra Kayseri'de görüntülendi.

KAYSERİ (İHA) - 1993 yılında keşfedilip kayıt altına alınan ve sonradan kayıp tür olarak literatüre geçen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) 30 yıl sonra Kayseri'de görüntülendi.

2021 yılı içerisinde Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Uğur Kara ve araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından Yahyalı ilçesinde gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesine gönderildi. Fotoğraflarda yer alan bitkilerin 30 yıldır gözlemlenemeyen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) olduğu kurum tarafından bilimsel olarak teyit edildi. Bu nadide çiçeklerin popülasyonunun devamlılığının ve türünün tehditlere karşı güvenliği için gerekli çalışmaların Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

Taksonları inceleyen araştırmacıların bazı botanik bahçelerine vermiş olduğu tohumlar dışında canlı bir örneğine bugüne kadar hiç rastlanmadığı belirtildi.

(İHA)

Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 21 yaralı var

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 21 yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title