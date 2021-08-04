Gökkaya, MASKİ farkını yaşıyor
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Gökkaya, MASKİ farkını yaşıyor

Gökkaya, MASKİ farkını yaşıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 110 bin metrekarelik üstyapı işine başladı.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde 18 kilometre kanalizasyon, 15 kilometre içme suyu çalışması tamamlandı. 500 metreküplük içme suyu deposu da inşa edilen mahallede 110 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına da başlandı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de, mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve mahalle muhtarı Kadir Türker ile bir araya geldi.

Gökkaya'ya hizmet yağdı

Mahalle sakini Fatma Özcanaydın da çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, "Mahallemizde yapılan parke taşı çalışması, altyapı işi, sayaçlarımızın dışarı taşınması noktasında yapılan işler çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum"

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Mahallemizde altyapı çalışması bitti. Üstyapı çalışmaları devam ediyor. Büyük Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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