Gökkaya'da Dere Yatağı Yağışlı Havalara Hazır

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinden geçen derede temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağı içinde biriken çöp ve toprak malzeme temizlenerek sağlıklı su akışı için düzgün bir yapı oluşturuldu.

"Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az "

Büyükşehir ve MASKİ'nin tüm hizmetlerinden memnun kaldıklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Mahallemizde MASKİ tarafından dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Deremizde oluşan yabani otlar ve yağmurlarla taşınan toprak malzemeden eser bile kalmadı. Taşkına sebebiyet verebilecek ne varsa temizlendi. Böylece hem evlerimiz hem de bahçelerimiz taşkın sorunundan kurtulmuş oldu. Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az" dedi

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