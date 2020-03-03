03.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:32

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarından geçen Gökırmak'ta kunduz görüldü.

Şükrü Özün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökırmak'ın Bağdere mevkisinden geçen bölümünde ilk kez kunduza rastladığını belirtti.

Kunduzu fotoğraflamaya çalıştığını anlatan Özün, neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen kunduzun bölgede görülmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA