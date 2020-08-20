Gökhüyük'teki prehistorik araştırmalar Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'ndeki alanda başlatılan prehistorik araştırma çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Ramazan Gündüz başkanlığında devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'ndeki alanda başlatılan prehistorik araştırma çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Ramazan Gündüz başkanlığında devam ediyor.

Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Araştırma Başkanı Dr. Ramazan Gündüz'den bilgi aldı.

Gündüz, Seydişehir'in Gökhüyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan höyükte yapılan çalışmanın, Orta Anadolu'nun güneyinin prehistorik dönemlerinin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Bugüne kadar bilimsel yöntemlerle çalışmalarını yaptıkları yerleşmede, 5 farklı döneme dair bulguların tespitinin gerçekleştirildiğini ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Yapılan kazılarda höyüğün en üst katmanında Helenistik ve Roma çağı çanak, çömlek parçaları yer alırken, bunun hemen altında, Demir Çağı, Tunç Çağı, Kalkolitik Çağ ve Neolitik Çağ'a ait pişmiş toprak eserler tespit ettik. Bölgede daha önce kazıları yapılan Suberde ile Erbaba ve bölgeye kuş uçumu yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Çatalhöyük'te açığa çıkarılan yerleşmelerde birbirlerini takip eden bu dönemler tespit edilememiştir. Bu sebeple Gökhüyük'te gerçekleştirdiğimiz çalışma 5 farklı döneme ait izler taşıması dolayısıyla diğer yerlerden ayrı bir önem taşımaktadır. Gökhüyük bağları ve höyüğün, Orta Anadolu'nun güneyinin yaklaşık olarak M.Ö. 7 bin yılına ışık tutacak bir yerleşme olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca çalışmalar sırasında ortaya çıkardığımız çömlek parçalarının yayık olduğunu, buradaki yerleşmede insanların binlerce yıl önce yayık yaymayı bildiklerini tespit ettik. Bu tespitimiz, Anadolu'nun bu bölgesinde yerleşik hayata ayak uydurmuş köklü bir tarihi ortaya çıkarmıştır."

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da çalışmaların bölgeye turizm noktasında bölgeye önemli bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

Büyük bir titizlikle ilçemizde yürütülen çalışmaların, bölgenin tarih öncesi devirlerine ışık tutacağını, önemli kültürleri ortaya çıkaracağını dile getiren Tutal, "Antalya-Konya geçiş güzergahında yer alan ilçemize 10 kilometre mesafede bulunan Gökhüyük'te, her yıl binlerce turisti ağırlayarak, bölgeyi gezmesini sağlamak için yeni bir turizm cazibe merkezi oluşturacağız. Çalışmaların ilçemize, Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tutal, Dr. Ramazan Gündüz ve ekibine, bölgenin araştırılması ve turizme kazandırılması adına yürüttükleri bu önemli çalışma dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA