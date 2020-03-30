Gökhan Yılmaz, semt pazarlarında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Coronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından semt pazarlarında alınan tedbirlere dikkat çekti.

Coronavirüs (Kovid-19)'e karşı yeni tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Coronavirüs (Kovid-19) salgınının yaygınlaşmasını önleme amacıyla, semt pazar yerleri ile ilgili kararlar var. Semt pazarlarında vatandaşlarımızın zaruri ihtiyacı olmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Satışa sunulan ürünlere tüketicilerin temas etmesini engelleyeceğiz. Semt pazarlarımızı saat 19:00 itibariyle kapatılacak. Pazarcı esnaflarımızın maske ve eldiven kullanmalarını sağlıyoruz ve pazarcı esnaflarımız ile vatandaşlarımızın kullanmaları için el dezenfektanlarını, belediyemizce temin ediyoruz. Tezgah araları ile geçiş yollarınaçöp, kap, ürün v.b koyarak işgal edilmesini engelliyoruz. Yapmış olduğumuz denetimlerde bizlere kolaylık sağlayan pazarcı esnaflarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Öte yandan Keşan Belediyesi ekipleri tarafından semt pazar yerlerinin Pazar kurulmadan önce ve sonra halk sağlığı açısından ilaçlanmasına devam ediliyor.

Kaynak: Bültenler