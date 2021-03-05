Gökhan Uysal kimdir? Pilot Yüzbaşı Albay Gökhan Uysal'ın şehit ateşi Afyon'a düştü!
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Uysal şehadet haberi, Afyon'daki evine ulaştı. Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olanGökhan Uysal'ın şehadet haberi,evine ulaştı. Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde…
GÖKHAN UYSAL KİMDİR?
Helikopter kazasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Aslen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi
Öte yandan Uysal'ın ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.