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Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Gökhan Ünver neden Twitter hesabını kapattı? Gökhan Ünver boykot mu ediliyor?

Gökhan Ünver neden Twitter hesabını kapattı? Gökhan Ünver boykot mu ediliyor?
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Instagram ünlüsü Gökhan Ünver'in son dönemde yaşadığı takipçi kaybı dikkat çekti. Peki, Gökhan Ünver neden Twitter hesabını kapattı? Gökhan Ünver boykot mu ediliyor?

Son dönemde Instagram'da ciddi bir takipçi kaybı yaşayan ünlü komedyen Gökhan Ünver'in durumu dikkat çekti.Gökhan Ünver neden Twitter hesabını kapattı? Gökhan Ünver boykot mu ediliyor?

GÖKHAN ÜNVER NEDEN TWİTTER HESABINI KAPATTI?

Kendisiyle ilgili bugüne dek atılan haber manşetlerinin görsellerine videosunda yer veren Gökhan Ünver, 'iyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental' notunu düştüğü videosuyla tepkilerin odağı oldu.

Bir haftada yaklaşık 250 bin takipçi kaybeden Gökhan Ünver, sosyal medya hesabını kapattı.

GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

• Doğum Tarihi: 27 Şubat 1986

Nereli : İstanbul

• Özel Hayatı: Gökhan Ünver, özel hayatını paylaşmayı pek tercih etmiyor. Ancak, evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu biliniyor.

Gökhan Ünver, genel olarak beyaz yaka çalışanlarının günlük yaşamlarına dair mizahi skeçler üretiyor ve bu kitle tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

Gökhan Ünver neden Twitter hesabını kapattı? Gökhan Ünver boykot mu ediliyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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