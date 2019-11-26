Gökhan Türkmen Karadeniz turnesi'ne çıkıyor

26.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:31

Geçtiğimiz günlerde "Sır" parçası ve klibiyle dikkatleri çeken Türkmen, Karadenizli sevenleriyle bir araya geliyor.

Ordu Latife, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Akustik, Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu olmak üzere üç şehirde sahne alacak olan sanatçı, yeni çıkardığı "Aşkın Enkazı" ve "Sır" parçalarının yanı sıra İhtimaller Perisi, Ben Unuturum, Büyük İnsan, Dene, Çatı Katı, Lafügüzaf gibi hafızalara kazınan şarkılarının da bulunduğu geniş repertuvarı ve muhteşem performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler