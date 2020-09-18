Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
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Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
18.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:28

Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ercan Çakar
Ercan Çakar
AA Editörü
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