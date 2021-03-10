Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

10.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:06
Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

Beşiktaş'ın pazartesi günkü idmanında sağ arka baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin, çekilen MR sonucunda adalesinde gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ın pazartesi günkü idmanında sağ arka baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin, çekilen MR sonucunda adalesinde gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yapılan idmanda sağ arka baldırında ağrı hisseden Töre'nin, yapılan MR görüntülemesi sonunda soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:12:34. #1.15#
title