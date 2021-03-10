Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

Beşiktaş'ın pazartesi günkü idmanında sağ arka baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin, çekilen MR sonucunda adalesinde gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ın pazartesi günkü idmanında sağ arka baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin, çekilen MR sonucunda adalesinde gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yapılan idmanda sağ arka baldırında ağrı hisseden Töre'nin, yapılan MR görüntülemesi sonunda soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı