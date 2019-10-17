Gökhan Töre: Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım

17.10.2019 15:30

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre, tekrar milli formayı giymek istediğini söyledi.

Yeni Malatyaspor ligin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken, idman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Töre, "Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım, taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bütün Milli Takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler" dedi.A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir başarı elde ettiğini dile getiren Gökhan, şunları söyledi: "Benim kalbim ve ruhum her zaman Milli Takım ile birlikte. Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım, taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bütün Milli Takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler. Yeni Malatyaspor'a katkı sağlamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve buradaki atmosfer çok iyi. Konyaspor maçı için hazırlık yapıyoruz. Benim de sakatlığım bitti. Allah'ın izniyle Konyaspor maçında kadroda olacağım."'KONYASPOR MAÇINDA HOCAMIZ BANA GÖREV VERİRSE HAZIRIM'Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu da belirten Gökhan, "Dediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Yeni Malatyaspor'un hem de Türk halkının benden beklentileri çok büyük. Çalışmalarıma devam ederek tekrar Milli Takım'a dönmeye çalışacağım. Çok şükür eskisinden daha iyiyim. Talihsiz bir olay oldu Trabzonspor maçında. Arka adale yırtığı oluştu. Konyaspor maçında Hocamız bana görev verirse ben hazırım" dedi."MALATYALILAR BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR, BAĞIRLARINA BASTILAR'

Töre, şehre alıştığını ve Malatyalıların kendisini çok sıcak karşıladığını kaydederek, "Malatya halkı çok sıcak bir halk. İnsanları beni çok iyi karşıladılar, bağırlarına bastılar. Benden beklentileri çok büyük. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyorum. İnşallah Konyaspor maçında takıma katkımı sağlayacağım diye düşünüyorum. Tabi hocamız uygun görürse inşallah süre almak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA