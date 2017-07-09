Gökhan Töre Antrenmanda Sakatlandı





Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Töre, antrenmanda sakatlık geçirdi. Sağ dizinde kıkırdak hasarı oluşan milli futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;



"Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." - İstanbul