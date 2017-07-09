Gökhan Töre Almanya'ya Gitti

Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre, geçirdiği sakatlık sonrası daha önce ameliyat olduğu doktoruna görünmek üzere Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlı kulüpten Töre'nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan oyuncu Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncu geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir" denildi.



(İHA)