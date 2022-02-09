Gökhan Tiryaki, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda, Denetim Kurulu Başkanlığına aday olan Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulüpte denetim zafiyeti yaşandığını ve bu sorunu ortadan kaldırmak için göreve talip olduklarını söyledi.

Tarabya'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Tiryaki, " Beşiktaş'ın raporlardan, denetimdeki sorunlardan denetim zafiyeti uzun zamandır konuşuluyor. Daha önce de bir adım attık ama artık çözümün bir parçası olmamız gerektiğini düşündük. Fikirlerimizle buna çözüm sağlamak, bu işin bir parçası olmak için mayıs ayında ekibimle aday olacağız." diye konuştu.

Kendi tecrübeleriyle Beşiktaş'a katkı sağlamak istediklerini aktaran Tiryaki, "Beşiktaş'a ve Türk futboluna farklı bir bakış açısı getireceğimize inanıyoruz. Futbol kulüpleri denetimi ve organizasyonlarıyla ilgili tecrübemiz var. Kendi deneyimlerimizi Beşiktaş'a katma değer sağlamak ve çözüm paydaşlarından biri olmak istiyoruz. Beşiktaş'ta denetlemeyle ilgili bir zafiyet var. Mayıs ayında yapılacak seçimde mali ve denetim konusundaki sorunları çözmek için aday olduk. Beşiktaş'a katma değer sağlamak için liyakat sahibi insanlarla yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta denetim mekanizmasının şeffaf olmadığını iddia eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"2010'lu yıllarda denetim sorunlarını ve Beşiktaş'ın şeffaflaşmadığını gördük. Bunu insanlara farklı mecralarda açıklamaya ve Beşiktaş'ı şeffaflaştırmaya çalıştık. Beşiktaş'ın kötü durumundan biz de üzüntü duyuyoruz. Burada sorunu sadece konuşan olmak yerine çözüm tarafında olmak istedik. 2018'de aday olduk ve kongreden büyük bir teveccüh aldık. Seçimden sonra bu işe devam etmemiz gerektiğini düşündük. Beşiktaş'ta denetimdeki sorunları biliyoruz. Son yıllarda Beşiktaş'ın mali sorunlarının en büyük taraflarından biri denetim. Sorunları ortadan kaldırmak, denetimle ilgili güven getirmek istiyoruz. Bir şeylerin sorgulandığı, geçmişle kavga edilen ortamın kalkmasını istiyoruz. Sorunu da çözümü de biliyoruz ve sorunu çözeceğimize inanıyoruz."

Tiryaki ayrıca adaylığı sürecinde mevcut yönetimle bir araya gelmediğini ve denetim kurullarının bağımsız olması gerektiğini ve yönetime talip olacak adaylarla da görüşmeyeceklerini söyledi.