Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı - Haberler Spor
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Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor
Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

Romanya'da düzenlenen "Engelliler Ağır Siklet Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası"nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Gökhan Seven, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

ERZURUM (AA) - Romanya'da düzenlenen "Engelliler Ağır Siklet Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası"nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Gökhan Seven, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki şampiyonada bronz madalya kazanan Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Kulübü sporcusu Seven, Erzurum'a döndü.

Seven, Erzurum Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, aynı kurumun spor şube müdürü Güngör Şenses, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu tarafından çiçeklerle karşıladı.

Birdal Öztürk, Seven'i başarısından dolayı tebrik etti. Seven'in Erzurumlu olarak Türk bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırdığını aktaran Öztürk, "Gökhan Seven ile gurur duyuyoruz. Bilek güreşinde ilklere imza atarak tarih yazmıştır. Bu kez de ülkemize ve ilimize dünya üçüncülüğü derecesi getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

Dünya üçüncüsü olan engelli bilek güreşçisi Seven çiçeklerle karşılandı

AA / Muhammet Mutaf - Spor Haberleri

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